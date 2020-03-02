Ест в кровати и мечтает учиться в Хогвартсе: Тина Канделаки рассказала о себе

В своем инстаграме Тина Канделаки регулярно делится с подписчиками не только яркими фотографиями, но и интересными фактами о себе. На этот раз звезда дала ответы на «самые сокровенные вопросы».

В формате блиц-интервью она рассказала, что мужчина должен иметь хороший аппетит, секс — не отбивать желание, а до 30 лет девушке нужно успеть «собрать мозг» и смотреть на жизнь без розовых очков. Кроме того, Канделаки призналась, что в детстве комплексовала из-за лишнего веса, а сейчас имеет другую странность — ухаживать за деснами, бровями и ресницами.

«Моя самая ужасная привычка? Есть в кровати», — разоткровенничалась телезвезда.

А еще помечтала: «С кем бы я поменялась жизнями на один день? С Гарри Поттером, причем чтобы конкретно пожить в его реалиях. Если уж можно просить одно чудо, то давайте сразу другое. Я бы с удовольствием поучилась в Хогвартсе».

Тину раздражает в других людях неорганизованность, она никогда не пьет красное вино, а порочным удовольствием считает шоколад. Подписчики поблагодарили брюнетку за откровенность, но у многих остался вопрос, что не так с красным вином.

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А недавно Тина Канделаки рассказала, что из-за своей яркой внешности привлекает нездоровых фанатов.