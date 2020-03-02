«Не очень богато живем»: супруга Ильи Резника рассказала о финансовых проблемах

Супруга композитора Ильи Резника, Ирина, рассказала о сложном финансовом положении в семье. В беседе с порталом Teleprogramma.pro она отметила, что ее супруг все чаще получает предложения на участие от различных шоу.

Некоторые представители предлагают немалые деньги, чтобы 81-летний народный артист появился в студии. По слухам, только «Секрет на миллион» готов был выплатить Резнику 2 миллиона в обмен на откровенные признания на камеру. Композитор же верен своим принципам и зачастую от подобных сделок отказывается.

Журналистам Ирина рассказала, что сейчас она и ее муж переживают не лучшие времена. Резник ведет достаточно активную концертную деятельность, но некоторые из этих мероприятий проводятся на благотворительной платформе. Основной заработок поэта-песенника составляют отчисления за авторские права, а также помощь неравнодушных друзей с достатком.