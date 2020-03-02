«Пробуем блинчик»: внук Глаголевой полакомился маминой домашней выпечкой

Анастасия Шубская подметила, что их с Овечкиным сын не расстается с детскими клюшками даже за приемом пищи.

26-летняя Анастасия Шубская побаловала полуторагодовалого сынишку от хоккеиста Александра Овечкина домашней выпечкой. Для наследника младшая дочь ныне покойной актрисы Веры Глаголевой сделала тонкие блинчики без начинки. По словам девушки, этим угощением их с Сашей малыш полакомился впервые. Кроме того, избранница спортсмена не стала скрывать, что даже во время приема пищи Сережа не расстается с детскими клюшками.

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«Пробуем первый раз блинчик и да, кушаем мы тоже с клюшками», — отметила Шубская.

Как уже писал портал Teleprogramma.pro, возлюбленная Александра Овечкина подтвердила информацию о своей второй беременности. В августе наследнику пары исполнится два года. Таким образом, разница между детьми хоккеиста будет незначительной. После первых родов заботиться о Сереже новоиспеченной мамочке помогали ее старшие сестры. От брака с Родионом Нахапетовым у актрисы остались дочери Мария и Анна.

Несмотря на беременность, Шубская вместе с полуторагодовалым сыном продолжает ходить на хоккейные матчи Овечкина, наблюдая за игрой с трибун. По словам Анастасии, из с мужем первенец растет маленьким болельщиком. Иногда Сережа засыпает на руках у мамы, не дождавшись окончания матча.