«Мы вырастили этот цветок»: Климова поздравила дочь Елизавету с 18-летием

На личной страничке в Instagram 42-летняя Екатерина Климова поздравила старшую дочь Елизавету с совершеннолетием. В этом году девушка не только оканчивает Ломоносовскую школу, но и получает аттестат зрелости.

Наследнице актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» предстоит определиться с будущей профессией и вузом, в котором она продолжит учебу. Ранее Елизавета подумывала связать свою жизнь с журналистикой.

Сама Климова готова поддержать любой выбор дочери. Как говорит экс-супруга Гелы Месхи, она не хочет оказывать давление на ребенка, считая, что если Лиза не видит себя в актерстве, значит это не ее стезя. По словам Климовой, их с Ильей дочь обладает прекрасной душой, которая дополняет ее внешнюю красоту.

«Елизавете сегодня исполнилось 18 лет. От всей души поздравляю нашу огромную семью с этим событием! Мы вырастили этот цветок! Спасибо! Судьба, да будет к тебе благосклонна. Все видят твою внешнюю красоту, но душа твоя еще прекрасней. Когда-нибудь у тебя появятся шипы, самые нежные и изящные, но сильные, как моя любовь. Цвети», — обратилась к дочери актриса.

Напомним, что старшую дочь Екатерина Климова родила от ювелира Ильи Хорошилова. Первенец знаменитости появился на свет, когда самой актрисе было 24 года. В семье также подрастают дети от Игоря Петренко: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней. В браке с Гелой Месхи Климова родила младшую дочь Беллу, ей четыре года.