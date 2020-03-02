По стопам сестры: Анна Бузова приобрела квартиру в Москве с красивым видом

Поющая телеведущая Ольга Бузова в Москве живет на съемной квартире. Однако певица не теряет времени и потихоньку скупает недвижимость. В 2019 году СМИ писали, что девушка приобрела пятую недвижимость в столице за 60 миллионов рублей. А в октябре артистка исполнила свою мечту. Она приобрела квартиру на Мосфильмовской улице за 120 миллионов рублей. Там звезда думала полностью сделать планировку и ремонт под себя.

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Примечательно, что пошла по стопам Ольги и ее сестра Анна. Девушка 2 марта с утра отправилась в офис и, скорее всего, совершила сделку по покупке недвижимости. Она показала макет высотного здания с красивым видом на парк. «Дом», — написала Бузова.

А потом девушка вместе со своим возлюбленным сделала фото в своей новой квартире. Пока там нет ремонта, но уже стоят панорамные окна. От счастья Анна запрыгнула на руки своего избранника.

Сестра известной артистки предпочла купить квартиру в жилом квартале «Варшавская». В этом районе есть детские сады, школы, кафе и все, что нужно для жизни. Отметим, что пока Анна не зарегистрировала отношения со своим возлюбленным в ЗАГСе. Она не раз отмечала, что штамп в паспорте ей не важен.

Однако не исключено, что в скором будущем Бузова-младшая захочет иметь детей. Со своей сестрой девушка поссорилась больше года назад. После совместной поездки во Францию они перестали общаться, но в этом году Анна поздравила родственницу с днем рождения. Поклонники надеются, что отношения между сестрами наладились.