«Фирменный отцовский нос»: Голубкина показала повзрослевшего сына от Николая Фоменко

Мария Голубкина 13 лет состояла в браке с Николаем Фоменко. Они развелись в 2008 году. Тогда их сыну Ивану было только пять лет, а дочке Анастасии — десять. После этого артистка длительное время пыталась строить отношения с сыном актера Василия Ливанова, Борисом Ливановым, но их роман не увенчался свадьбой. Они расстались в 2018 году. Теперь актриса сосредоточена на карьере и своих наследниках.

Ранее Голубкина признавалась, что Фоменко участвует в жизни детей. Сама она время от времени балует дочку и сына сладостями, посещая с ними кафе. Так, накануне артистка снова провела время с Иваном. Она запечатлела подросшего наследника, которому уже 16 лет. Парень отрастил вьющиеся волосы и стал носить очки с круглой оправой. Мария рассказала, что ее сын сейчас погружен в учебу.

Многие поклонники поразились тому, как вырос юноша. Они стали обсуждать, на кого больше из родителей похож Иван. «Ой, какой! Машенька, ему бы пошла роль учителя в пьесе «Безымянная звезда», «Смотришь — мама… присмотришься — вроде папа… короче, 50 на 50», «Фирменный отцовский нос и мамина изюминка», «Какой приятной парень, красавчик! Что значит дети рождены в любви!», «Такой серьезный мальчик. Очень похож на папу», «Вылитый папа», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, после развода с Голубкиной Фоменко вскоре женился на Наталье Кутобаевой. У влюбленных подрастает десятилетний сын Василий. От первого брака у артиста есть взрослая дочь Екатерина. Также ходят слухи, что у Николая и его нынешней супруги тайно родился еще один сын в 2017 году, но артист эту информацию так и не подтвердил, хоть один раз и заявил, что у него пятеро детей.