Рапунцель или Аватар?: подписчики Кайли Дженнер гадают, на кого похожа звезда с двухметровой косой

Всемирно знаменитая семья Кардашян привыкла быть в центре внимания и поражать своих поклонников новыми образами. И Кайли Дженнер стремится подогревать интерес к своей персоне не реже остальных сестер. На этот раз она поразила подписчиков в Instagram новой прической. Модель нарастила волосы длиной под два метра, чем привела в восторг и замешательство фолловеров.

«Мне показалось сначала, что там змея!», «Рапунцель!», «Так прекрасна!», «Вау!», «Аватар», — комментируют поклонники снимок знаменитости.

А недавно модель отпраздновала двухлетие своей дочери. В честь дня рождения Кайли Дженнер организовала для малышки Сторми вечеринку в стиле огромной ярмарки с аттракционами и призами.