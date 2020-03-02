«Период работы над собой»: Поклонская высказалась о Великом посте

Политик считает, что наговорить гадостей ближнему хуже, чем съесть бутерброд с колбасой.

Со 2 марта у православных верующих начался Великий пост. По этому поводу депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем микроблоге в Инстаграм поделилась с читателями размышлениями о том, что в ее понимании значит пост.

«Встречая Великий пост, нам нужно помнить о том, что хуже всего наговорить гадостей ближнему, чем съесть бутерброд с «Докторской». Пост — это не время страданий. Это период работы над собой», — уверена Поклонская.

По мнению депутата, важно воздержаться от упреков в сторону тех, кто не придерживается поста. Лучше, по ее убеждению, «дарить родным и коллегам любовь».

А не так давно Поклонская призвала не превращать Парламент страны в «Голубой огонек» и попросила звезд эстрады заниматься своим делом.