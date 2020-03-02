Жена Винокура в компании с Наташей Королевой устроила «мартовские пляски»

Игорь Крутой выложил в Сеть домашнее видео, на котором запечатлел российских звезд в непринужденной обстановке за празднованием первого дня весны. Заметим, что далеко не все герои ролика пришли от этого в восторг.

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В кадре можно увидеть раскрепощенно танцующих Наташу Королеву с женой Владимира Винокура Тамарой. Девушки почему-то решили обойтись без партнеров мужского пола и прекрасно справились с «медляком» вдвоем.

А также композитор зафиксировал невероятно забавных Филиппа Киркорова и Николая Баскова, исполняющих песню «Ибица». Их харизматичный танец невольно вызывает улыбку у зрителей.

«Объявляю конкурс «Мартовские пляски». Участвуют две танцевальные пары: Филипп Киркоров и Николай Басков, а также Наташа Королева и Тамара Винокур. Предлагаю сравнить этих балльников по всем критериям: креатив, пластика, художественный образ, хореография, артистизм, техника исполнения, ритмичность, синхронность, оригинальность концепции и рисунок танца», — написал Игорь Крутой в своем блоге.

Под роликом развернулось нешуточное голосование. Конкурсанты тоже отметились под постом.

«Господи», — пришел в ужас от увиденного Филипп Киркоров. «А говорил home video», — отметился Басков. «Не в обиду пацанам, мы с Томиком лучше!» — решительно прокомментировала Королева.

Владимир Винокур выразил свои эмоции в виде множества смайлов – сердечек, нот и аплодисментов. А вот его супруга оставила пост без комментария.