«Дошли до двух миллионов»: супруга Ильи Резника отказалась от участия в «Секрете на миллион»

Ирина Резник рассказала, что из принципа не снимается в различных ток-шоу.

Супруга композитора Ильи Резника наотрез отказалась стать гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ирина рассказала журналистам, что и она, и ее супруг на регулярной основе получают приглашения появиться в эфире в качестве эксперта или основного героя, но предпочитают от съемок отказываться. Активнее всего себя якобы проявляют представители шоу «Секрет на миллион» — они, по словам женщины, звонят ей практически каждый день.

«От Леры Кудрявцевой мне звонят каждый день и никак не могут понять, что нет, мы не придем! Они предлагают гонорар и регулярно увеличивают сумму: дошли до двух миллионов. Недоумевают, неужели деньги не нужны», — приводит слова супруги журнал «Откровения звезд».

Ранее сама Лера Кудрявцева в одном из свежих интервью признавалась – если бы ей самой предложили участие в проекте подобного рода, она бы, скорее всего, отказалась. Ведущая отмечала, что не готова отвечать на вопросы, которые ей задают – она исповедует принцип «захочу — рассекречу сама».