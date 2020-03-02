Воссоединению не быть: Муцениеце изменила татуировку, посвященную Прилучному

Агата Муцениеце почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным. Влюбленные обзавелись двумя детьми. Звезда сериала «Мажор» мечтал о третьем наследнике, но его супруга предпочла сосредоточиться на карьере. Она не скрывала, что ее избранник обладает непростым характером. Ходили слухи о проблемах в их семье. Год назад в СМИ писали, что артист даже поднимает руку на жену, но эти данные так и не были подкреплены доказательствами. Однако в итоге в конце февраля супруги объявили о разводе.

Прилучный отметил, что они останутся в дружеских отношения, несмотря ни на что. Несколько дней они провели врозь. Актер уехал в Санкт-Петербург, где провел время с сыном Тимофеем. Но на выходных он вернулся домой. Более того, Павел сыграл вместе с пока еще женой в спектакле «Авантюристы поневоле», а после они вдвоем увиделись с фанатами. У поклонников зародилась надежда, что бывшие влюбленные еще могут помириться, но вскоре Агата ее развеяла.

Во время очередной пробежки актриса продемонстрировала татуировки на пальце. Раньше там было изображено обручальное кольцо, но от рисунка, который бы ей напоминал о неудачном браке, девушка избавилась. Теперь там красуется графичный рисунок в виде лисьей мордашки. Эти татуировки Агата и Павел сделали летом 2018 года на седьмую годовщину со дня свадьбы. Тогда супруги переживали непростой период в отношениях и хотели, чтобы у них перед глазами всегда было напоминание о любви. Но даже такие меры не помогли им сохранить любовь.

Напомним, что у Муцениеце подрастает трехлетняя дочь Мия. Кроха ходит на занятия по балету. А семилетний Тимофей увлекается футболом. Родители каждую свободную минуту посвящают наследникам.