«Я начала ее ревновать к другим спортсменам»: Сотникова объяснила, почему ушла от Водорезовой

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему ушла от своего тренера Елены Водорезовой.

«Я начала ее ревновать к другим спортсменам. Я думала, что она не хочет со мной заниматься. И не хочет быть в моей жизни». Аделина Сотникова

При этом она отметила, что наставница всегда относилась к ней как к дочке. Да и сейчас у них теплые отношения.

«У меня просто есть эгоизм. Елена Германовна много для меня сделала. И в спорте, и в жизни. Это, конечно, моя ошибка, что я тогда ушла. Я посчитала себя взрослой. Мне было 18 лет. Жизнь кипела. Я начала думать, что нужно что-то поменять, чтобы добиться успеха. Знаю, что Елена Германовна переживала. Я пыталась все как-то сгладить. Чтобы это было не очень болезненно. Захотела поработать с другим тренером. Это получилось немного некрасиво. Но время прошло. Я повзрослела. Сделала первый шаг к примирению. Провела работу над ошибками. Мы встретились и поговорили. У меня сейчас лучше отношения с ней, чем были тогда. Я сейчас стараюсь советоваться с близкими людьми, потому что могу наделать каких-то ошибок», – подметила спортсменка.