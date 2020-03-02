Родители Аделины Сотниковой развелись после Олимпиады в Сочи

Как отметила спортсменка, она по-прежнему любит как папу, так и маму.

Фигуристка Аделина Сотникова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что ее родители развелись. Это случилось уже после того, как она в 2014 году выиграла в Сочи золотую олимпийскую награду в одиночном женском катании.

«Это жизнь. Люди сходятся, люди расходятся. Они и сейчас в прекрасных отношениях. У них две замечательные дочки. Папа постоянно приезжает. Я уже живу отдельно от мамы. Раньше, конечно, я считала это трагедией, но сейчас вижу, что у меня есть и мама, и папа, которые меня любят». Аделина Сотникова

Как она отметила, праздники она встречает вместе с родителями. «Они мои любимые люди. Мне все равно, что они думают друг о друге. Я хочу их видеть всегда у себя дома», – сказала олимпийская чемпионка.

По словам фигуристки, причина расставания вовсе не в том, что ее отец создал другую семью. «Просто он живет в другой квартире. Просто все живут своей жизнью», – заметила Аделина Сотникова.