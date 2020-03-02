«Мужчинам доверять сложно»: Сотникова была вынуждена расстаться с бойфрендом

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей личной жизни. Сейчас, как она отметила, ее сердце свободно. При этом она была влюблена, но рассталась с бойфрендом.

«В плане личных отношений я все-таки пока еще неопытный человек. Это была болезненная любовь. У меня остались шрамы на сердце. С этим человеком мы расстались. Но я это пережила. Все можно пережить в этой жизни. Нужно только терпение и время. И очень сложно доверять мужчинам. Сложнее попасть ко мне в сердце. Это точно. Моя голова теперь на все смотрит иначе». Аделина Сотникова

При этом она отметила, что крайне ревнива. Если молодой человек не ставил сердечко в конце сообщения, то она считала, что он ее разлюбил.

больше по теме Аделина Сотникова в 12 лет пообещала Владимиру Путину выиграть Олимпиаду в Сочи Как отметила фигуристка, она сдержала данное главе государства слово.

«Сейчас я получаю много внимания от мужчин. Мне нравится, что я им интересна. Все хотят познакомиться. Я беру энергетику мужскую. Да, я вот такая. Меня нужно завоевывать и удивлять», – сказала спортсменка.