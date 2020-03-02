«Наташа, прости!»: Малахов поцеловал Бледанс в грудь

Телеведущий в порыве страсти не сразу вспомнил о собственной супруге, но потом извинился перед ней.

Прощеное воскресенье для всех разное, кто-то старается извиниться за всю боль, причиненную людям, а некоторые звезды шоу-бизнеса, наоборот, воспринимают этот день как призыв к разврату, ведь все равно потом можно просто попросить прощения и все забудется. Актриса Эвелина Бледанс выложила необычное видео в свой официальный аккаунт в Instagram. На записи видно, как она рада встрече с телеведущим Андреем Малаховым, с которым давно не виделась.

Сначала все было довольно прилично, Андрей сделал комплимент, оценив потрясающий внешний вид Бледанс, а после внезапно произносит: «Прости меня, Эвелина» и целует женщину прямо в грудь, оставляя ее в состоянии шока. Что самое забавное, сразу после этого Малахов быстро осознает, что извиняться ему нужно совсем перед другим человеком и вдвойне.