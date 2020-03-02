«У нее нет ушей»: Аделина Сотникова рассказала о своей родной сестре

У Марии, которая на полтора года младше, есть проблемы со здоровьем.

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию в женском одиночном разряде Аделина Сотникова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей родной сестре Марии. Девушка, которая на полтора года младше, родилась с серьезными заболеваниями. Врачи считали, что родители Сотниковой откажутся от ребенка.

«Я три года копила Маше на операцию. Конечно, нам помогли. Тренер Татьяна Анатольевна Тарасова нашла сначала фонд Чулпан Хаматовой. Тогда денег не было у нашей семьи. Ту сумму, которую я накопила за призовые места, я отдала родителям, а они отдали их на операцию».

Аделина Сотникова

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Как сказала фигуристка, врачи были уверены, что родители Сотниковой от больного ребенка откажутся. «У нее нет ушей. Она это скрывает за прической. Врач говорил родителям: «Зачем такой ребенок вам нужен?» Родители, впрочем, оставили Машу. Они мне никогда не говорили о ее диагнозе. Я всегда с ней играла. Сегодня Маша очень красивая девочка. Все тогда помогли ей», — заметила спортсменка.

Как сказала Сотникова, всего Маше было сделано три операции. «Ей подправили подбородок, скулы, глаза. Сегодня она у нас просто красавица», — заметила олимпийская чемпионка.