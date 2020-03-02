Фейерверк и куча друзей: дочь Константина Меладзе отметила 16-летие

На днях средняя дочь продюсера Константина Меладзе с размахом отметила день рождения. Лие исполнилось 16 лет. Для мероприятия знаменитый отец специально арендовал ресторан, который в торжественный вечер собрал под своими сводами близких друзей девушки. В течение вечера рядом с Лией постоянно находился ее молодой человек — финалист украинского шоу «Голос.Дети» Влад Феничко. Молодой человек, несмотря на появившуюся ранее информацию о расставании с девушкой, был очень трепетен к своей второй половинке. Среди гостей также была замечена напарница Лии по музыкальной группе Far.For Полина Качер.

Ребята развлекались до глубокой ночи. Завершилась вечеринка масштабным фейерверком и полной иллюминацией. Стоит отметить, что сам Меладзе на торжестве не присутствовал, позволив детям развлекаться без надзора взрослых.

Напомним, Лия родилась в первом браке Меладзе с Яной Сумм. В семье продюсера также есть старшая дочь Алиса и младший сын Валерий. Несмотря на расставание, супруги сумели сохранить адекватные отношения ради общих детей. Лия достаточно тесно общается и с новой супругой Константина — Верой Брежневой.