«На льду нет друзей»: Сотникова высказалась об отношениях с Юлией Липницкой

Как отметила фигуристка, они никогда близко не дружили.

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказалась о своих отношениях с Юлией Липницкой. На играх в России шесть лет назад они обе выиграли золотые награды. Сотникова стала лучшей в одиночном катании, а Липницкая — в командных соревнованиях. В личном первенстве Липницкая была лишь пятой, допустив во время катания ряд грубых ошибок.

«У нас никогда не было близких отношений. Мы представители одной страны, поэтому очень уважаем друг друга. После побед всегда поздравляли друг друга. Мы конкурентки на льду. На льду нет друзей. Это спорт. Если вышел, то борись за победу». Аделина Сотникова

Как добавила спортсменка, она на самом деле со всеми дружит в национальной команде. «Всех всегда поддерживаю. Это огромный труд выходить на лед и бороться за победу. Все девочки борются. Мое огромное уважение ко всем девчонкам», — добавила она.

Отметим, что Аделина Сотникова и Юлия Липницкая не так давно вместе выступали в шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик». Из-за коронавируса недавно стало известно, что шоу фигуриста отменено в Китае.