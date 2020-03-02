Сотникова после завершения карьеры заверила, что все равно будет выходить на лед

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию в женском одиночном разряде Аделина Сотникова, объявившая о завершении своей карьеры, в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заверила, что все равно продолжит выходить на лед.

«Я чувствую, что потеряла форму. Чувствую слабость во всем теле после перенесенной операции. Но я все равно рвусь на лед. Это отдушина моя. Буду кататься». Аделина Сотникова

Также спортсменка поделилась подробностями перенесенной операции, после которой стало понятно, что продолжать карьеру она не сможет.

«Я встала в пару на соревнованиях. 17 ноября 2019 года я почувствовала себя плохо. В декабре поняла, что не могу спать нормально. Начиная от плеча, весь грудной отдел немел. Я не понимала, что происходит. Мне доктора сказали, чтобы я отказывалась от шоу. Врач сказал, если я этого не сделаю, то в один прекрасный момент меня может просто заклинить. Я советовалась с родными, что делать», — заявила фигуристка.

По ее словам, рука у нее просто не поднималась. «Я решила отпустить ситуацию. Сходила в театр и до февраля упорно работала на льду. Были каждодневные выступления через боль. Я понимала, что мне тяжело. Две недели назад я закончила работу. Позвонила доктору и сказала: «Все. Я ваша, доктор». Мне сделали операцию, после которой уже ясно, что карьеру продолжить не получится», — заметила фигуристка.