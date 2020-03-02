Читинец продает нижнее белье Бузовой за 15 тысяч рублей

Интимные вещи поющей телеведущей молодой человек нашел в ее гримерке.

Житель Читы продает нижнее белье Ольги Бузовой за 15 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось в одной из групп в Instagram «Барахолка Чита». Там «счастливый» обладатель уникальной вещи сообщил, что белье не вполне чистое, «на нем отмечаются следы носки». Красная вещь была найдена в гримерке — якобы блогер забыла ее после концерта в Забайкалье.

«Есть доказательство, что это ее вещь. Цена 15 тысяч рублей», — написал читинец.

больше по теме Бузова извинилась и поздравила всех с наступлением весны Певица выложила трогательный пост в свой Instagram.

Отметим, что входящие в сообщество люди инициативу местного жителя преимущественно оценили негативно. Они заявили, что народ совсем сошел с ума. «Вы потеряли остатки разума», «Не по адресу! В Чите вас не поймут», — высказали они свое мнение.

«Аргументы и факты» дозвонились до менеджера певицы Антона Богославского. Тот поспешил объяснить журналистам, что нижнее белье Бузовой не принадлежит, а значит, вещь — фейк.

Напомним, в минувшее воскресенье, 1 марта, Бузова отметила Прощеное воскресенье. В личном микроблоге знаменитость обратилась к подписчикам и попросила у них прощения на случай, если они держат на нее зло. Своих фолловеров Бузова замотивировала связаться с друзьями и родственниками, которые ждут улыбок.