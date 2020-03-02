«Они воспитаны в полном неприятии»: Матросов лишен возможности общаться с сыновьями

Актер Денис Матросов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что по-прежнему лишен возможности видеться со своими старшими сыновьями от отношений с актрисой Людмилой Татаровой-Джигурда.

Ранее женщина говорила, что Денис Матросов даже не поехал в ЗАГС, чтобы записать сыновей на себя и дать им свою фамилию. Кроме того, как она утверждает, актер бил и душил ее, из-за чего они и расстались.

«Ничего не изменилось. С детьми я не вижусь. У женщины не хватило мудрости, чтобы дать мне возможность общаться с сыновьями. Но там создавалась другая семья, создавалась другая жизнь, в которой я, как отец, фигурировал как лишний персонаж. Они воспитаны в полном неприятии. В ложной информации, которая исходила от их матери. Они ее любят и ценят». Денис Матросов

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Как отметил актер, Людмила Татарова-Джигурда его не уважает. «То, что было тогда, когда у меня насильно из рук забирали детей, — словами не передать. Я тогда, помню, играл одну роль. Так у меня даже руки тряслись. Там по сюжету у меня как раз забирали детей. Так вот я это испытал по жизни. И это было страшно, когда их увозили в другой город, когда все это происходило. Это было как в каком-то кино. Я не верил, что это со мной происходит. Но это женщина так решила за двоих. И за меня, и за себя», — сказал Денис Матросов.