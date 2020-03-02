Асти в леопардовом платье стала крестной мамой для дочери Артика

Восемь месяцев назад участник коллектива Artik & Asti Артик (Артем Умрихин) стал второй раз папой, у музыканта появилась на свет чудесная малышка Наоми. Теперь артист решил крестить дочь, выбрав для почетной роли крестной матери свою коллегу Асти (Анну Дзюбу).

Вторым крестным стал Артем Качер, который и сообщил об этом радостном событии в личном блоге.

«Кто-то стал крестным у вот такой принцессы», — написал он в Instagram.

На фото, которое опубликовал Качер, артисты предстали практически неузнаваемыми. Артем выбрал для таинства белую рубаху с высоким воротом. Асти примерила закрытое платье с леопардовым принтом, прикрыв голову по православному обычаю платком.

Напомним, у Артика есть также сын Итан, который появился на свет в 2017 году в США, через год после свадьбы родителей. Избранница музыканта — девушка по имени Рамина Умрихина.