Птиц нужно кормить: Виктория Боня о необычном секрете

Телеведущая Виктория Боня решила плыть против течения и вместо того, чтобы сегодня посвятить свои аккаунты в соцсетях радости по поводу прихода первого дня весны и извиняться за все свои ошибки в прощеное воскресенье, звезда решила порассуждать о кормлении птиц.

Да, внезапная тема для обсуждения, но женщина умеет создавать необычные посты. Как рассказывает Боня, она буквально обожает кормить птиц. Как выяснилось, любовь эта появилась в детстве, когда ее бабушка звала будущую телеведущую кормить муравьев. Да-да, вряд ли существует много людей, которые подкармливают этих насекомых, но вот Виктория — одна из таких.

По словам Бони, она часто представляет себя на месте птиц и надеется, что кто-нибудь точно так же покормит и ее.