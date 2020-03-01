Ярко-розовый в тренде: Наталья Подольская полностью преобразилась

Певица Наталья Подольская провела необычный эксперимент над своими волосами, результат удивил даже готовых ко всему фанатов исполнительницы. Напомним, рыжий цвет волос звезды практически стал ее визитной карточкой, да и представить себе короткую стрижку у Натальи довольно сложно. Однако, ей удалось полностью преобразиться. В официальном Instagram-аккаунте певицы появилось фото, показывающее значительные перемены в ее облике.

Первого марта, в день, когда зима ушла, артистка показала дерзкую стрижку каре с волосами ярко-розового цвета. Увы, хорошее не может длиться вечно, так что это оказался всего лишь парик, а смелый образ создали стилисты для съемок нового проекта. Однако поклонникам звезды такой креатив очень понравился, а певица Валерия осталась в полном восторге и поставила смайлики удивленного огня.