«Надежда Бабкина невзлюбила невестку»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева

Ярко-розовый в тренде: Наталья Подольская полностью преобразилась

Певица наконец-то изменила привычному рыжему цвету волос.

Ярко-розовый в тренде: Наталья Подольская полностью преобразилась
Наталья Подольская. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Певица Наталья Подольская провела необычный эксперимент над своими волосами, результат удивил даже готовых ко всему фанатов исполнительницы. Напомним, рыжий цвет волос звезды практически стал ее визитной карточкой, да и представить себе короткую стрижку у Натальи довольно сложно. Однако, ей удалось полностью преобразиться. В официальном Instagram-аккаунте певицы появилось фото, показывающее значительные перемены в ее облике.

Первого марта, в день, когда зима ушла, артистка показала дерзкую стрижку каре с волосами ярко-розового цвета. Увы, хорошее не может длиться вечно, так что это оказался всего лишь парик, а смелый образ создали стилисты для съемок нового проекта. Однако поклонникам звезды такой креатив очень понравился, а певица Валерия осталась в полном восторге и поставила смайлики удивленного огня.

Тэги

InstagramНаталья Подольскаяновости звёзд
Loading...