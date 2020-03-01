Всегда нужно оставаться людьми: Волочкова попросила прощения у всех, кого обидела

Так сложилось, что 1 марта 2020 года все верующие отмечают прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения за все свои ошибки и грехи, а также получать прощение от всех, кого когда-либо обидели. Балерина Анастасия Волочкова также не обошла стороной этот важный день и записала подробный видеоролик в своем личном аккаунте в Instagram.

Звезда просит прощения у всех, кого она обидела, и за все, что она могла в этой жизни сделать неправильно. Также она поблагодарила всех тех, кто нашел в себе силы забыть старые обиды и жить мирно. Но в конце своей речи Анастасия все же отметила, что чувство вины — это одно из самых плохих чувств, оно тянет на дно человека. Так что вместо прощения Волочкова закончила свою речь заявлением о том, что отдыхать и жить надо так, как хочется, потому что время летит быстро. Подвела итог балерина словами о том, что всегда нужно оставаться людьми.