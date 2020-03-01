«Вспомнила молодость»: Лолита, оставшись без костюмера, сама постирала вещи музыкантов

Лолита Милявская не перестает эпатировать публику забавными выходками. В своем блоге звезда рассказала, что ей по какой-то причине пришлось расстаться на гастролях в Германии с костюмером.

Однако звезда унывать не стала, а взяла и сама постирала вещи своих музыкантов. В ванной немецкого отеля она устроила настоящую прачечную. В одной раковине она замачивала футболки, а в другой прополаскивала их от порошка. Звезда заметила, что стирать германскими моющими средствами – одно удовольствие.

«Вспомнила молодость — стирка в раковине. Зато мои любимые музыканты будут благоухать», — подписала она пост.

«Лолитаааа», — отметилась в комментариях Ксения Собчак, украсив свое сообщение влюбленными и смеющимися смайлами.

Регина Мянник между тем заметила, что при отелях всегда есть прачечные. Но, видимо, певица не ищет стандартных путей решения проблемы.