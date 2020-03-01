«Была как ангел»: дочь Глаголевой поделилась редкими кадрами с мамой

Балерина Большого театра и дочь знаменитых актеров Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова Анна Нахапетова решила показать редкие архивные кадры со своей знаменитой мамой.

На первом снимке – она совсем ребенок, а рядом совсем юная мама, с умилением глядящая на дочь. На втором — Анна уже практически девушка, однако Вера Глаголева по-прежнему удивительно грациозна и молода.

«Как вы похожи…. Но мама была как ангел, таких не было и нет. Она красивая, но не приторно, как сейчас все делают себе лицо», «Вот таких помню вас с мамой в кино «Воскресный папа»», «Вы так похожи на Веру Витальевну (голос, движения)», — прокомментировали поклонники снимок.

Напомним, Вера Глаголева скончалась 2,5 года назад от рака желудка. Актриса мужественно боролась за жизнь в лучших клиниках Германии. Увы, эти попытки оказались тщетными.