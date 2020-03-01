«Красивый мачо»: Андрейченко попала в кадр с предполагаемым молодым бойфрендом

Наталья Андрейченко засветилась в Сети на видео с молодым красавцем под ручку. Звезда мило прогуливалась с мужчиной по мексиканским улочкам.

Звезда не постеснялась поделиться этими кадрами в личном блоге, никак не комментируя их. Поклонники всенародно любимой «Мэри Поппинс» приняли эти кадры однозначно и тут же стали поздравлять ее с прекрасными изменениями на личном фронте.

«Какой красивый мексиканский мачо с вами стоит. Смотрит на вас и молчит. Любим вас, лучезарный человек», «Божечки! Это ж где вы такого мужчину красивого нашли. Классно», «Ого! А у вас личная жизнь ключом бьет! Поздравляю!» — написали фолловеры звезды в Instagram.

Кстати, судя по комментариям актрисы, ее спутник – человек вовсе не случайный. Она прекрасно знает не только его самого, но и его родителей. На вопрос не итальянец ли он, Наталья ответила: «По маме – да, по папе – датчанин».