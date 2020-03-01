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Максим Аверин решил покинуть Москву и обосноваться в сельской местности

Актер уже начал строительство собственного дома.

Максим Аверин решил покинуть Москву и обосноваться в сельской местности
Максим Аверин. Фото: Global look press

В ноябре этого года заслуженному артисту России Максиму Аверину исполнится 45 лет. В преддверии юбилея популярный артист решил круто изменить свою жизнь и променять шумную Москву на тихую жизнь в поселке.

Аверин признался, что хоть и является москвичем до мозга костей, устал от ритма столицы. Поэтому присмотрел в тихом уютном поселочке землю для строительства дома. Это не элитный пригород вроде Рублевки, а обычное поселение, где живет простой народ. Но уж больно душевным оказалось местечко, легло на сердце актера.

Несмотря на трудности (сделка купли-продажи срывалась несколько раз), Максим все-таки стал обладателем заветного земельного участка и уже заложил фундамент будущего дома.

«В городе с утра на человека начинается такая атака — кто-то пнет, кто-то подрежет. Поэтому в отличие от героинь Чехова хочу не «в Москву», а «из Москвы»!» — рассказал артист порталу 7days.ru.

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