«Красивая красота»: Галкин снял заснеженный двор возле своего особняка

Максим Гаклин в последний день зимы снял вид возле своего замка в деревне Грязь. Погода преподнесла сюрприз – вместо капели и ручьев во дворе появился внушительный слой снега.

«Смотрите, какая красота на улице!» — поразился Максим Галкин. «Да, красивая красота!» — поддержала папу на видео 6-летняя Лиза.

Кадры артист выложил в сторис своего блога. На них можно увидеть не только запорошенные снегом деревья и скамьи, но и одну из скульптур гаргулий. Всего этих драконовидных змей из камня на территории поместья Галкина четыре. Алла Пугачева даже дала им шутливые имена: Гарик, Гуля, Корнэл и Тибальд.

Кроме того, в объектив Галкина попало сооружение, очень напоминающее амфитеатр. Похоже, что артистическая семья специально спроектировала двор таким, чтобы в нем можно было показывать что-то вроде кулуарных представлений.