«Мне сложно дышать»: 17-летняя дочь Немцова поделилась архивным снимком с отцом

Одна из дочерей Бориса Немцова, 17-летняя Дина, опубликовала в личном блоге архивное фото. На нем она играет с отцом еще совсем крошечной.

Наследница политика объяснила, что простудилась как раз накануне шествия, организованного в честь памяти оппозиционера, поэтому не участвовала в нем.

«Я очень хотела пойти на марш сегодня, но я чувствую, что все еще сильно болею. Мне сложно дышать, и я боюсь, что я физически не смогу пройти эту дистанцию», — написала она в Instagram.

Дина сообщила, что накануне посетила церковь, поставив за упокой отца свечку.

«В ночь с 27 на 28 февраля я дышала с мыслью о том, что это последний наш общий воздух. Я вышла из храма. На улице было ветрено, а свечи остались догорать. Скоро их потушат и уступят место другим восковым солдатам. На земле папы нет пять лет», — поделилась эмоциями девушка.

Отметим, что Дина – не единственная дочь политика. Его возлюбленная Ирина Королева подарила ему дочь Софью, а жена Раиса – Жанну. Сына Бориса ему родила другая любимая женщина Екатерина Ифдоти.