«За 30 минут я получаю 4 процедуры»: Рудковская показала, как готовится к выходу в свет

Светская львица похвасталась, что сразу три мастера приводят ее в надлежащий вид.

Яна Рудковская является настоящей модницей. Недавно жена Евгения Плющенко показала свою роскошную гардеробную, где только у сундука с украшениями можно провести несколько часов.

Светская львица является частой гостьей разных мероприятий, поэтому тщательно следит за своим внешним видом. Порой у нее катастрофически не хватает времени, чтобы привести себя в порядок перед появлением на публике, но звезда нашла выход.

Рудковская решила показать поклонникам, как ей удается быстро собираться перед выходом в свет. Как оказалось, над ее внешним видом трудятся сразу три специалиста. Один делает маникюр, второй — педикюр, а третий — укладку. В это время светская львица также дышит водородом.

«Я люблю водородные коктейли, потому что это очень здоров для кожи и в целом для всего организма», — пояснила Яна.

Она также рассказала, что доверила свои волосы Светлане — чемпионке мира по парикмахерскому искусству.

«Самое главное, друзья, за 30 минут, из серии „невозможное возможно“, я получаю 4 процедуры. Меня собирают за 30 минут!», — похвасталась светская львица. «Я очень люблю таких людей, которые доводят свой профессионализм до уровня чемпионов! Меня окружают только такие люди, это мой стиль жизни. Вчера мне сделала идеальную укладку Светлана — чемпионка мира по парикмахерскому искусству, лечению и восстановлению волос; супер качественный маникюр и педикюр всего за 30 минут — работа Сюзанны и Евгения», — добавила в комментариях знаменитость.

Некоторые поклонники отметили, что такие процедуры не каждый может себе позволить. Другие посчитали, что мастера не совсем справились с работой. Им показалось, что укладка Рудковской все же не была идеальной.