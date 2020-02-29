«Нас повела танцевать Софи Лорен»: Проклова вспомнила об отдыхе с Еленой Соловей в Италии

Актриса заверила, что до сих пор не может забыть поездки за границу со своей коллегой.

Недавно спустя 30 лет в Россию приехала звезда советского кино Елена Соловей. Она согласилась принять участие в передаче «Привет, Андрей!». Актриса рассказала о жизнь в США, как прошла кастинг в американский сериал «Клан Сопрано» и о своих детях. Как оказалось, у нее подрастают четыре внука и правнук. Андрей Малахов приготовил для героини много сюрпризов. Один из них стала встречала с друзьями и коллегами.

В студии появилась 81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, которая не так давно выписалась из больницы. Артистка выглядела посвежевшей и отдохнувшей. Она облачилась в блузку черного цвета и повязала фиолетовый шарф. Соловей даже не смогла вспомнить, когда виделась с ней в последний раз.

Также появилась в студии Елена Проклова. Многие гости отметили, что она превосходно выглядит. «У Прокловой стрижка, как у Соловей в картине „Вам и не снилось“», — подметил Малахов. Актриса взяла слово. Она отметила, что раньше очень много путешествовала вместе с Соловей и не может забыть эти поездки за границу.

«Мы объездили наверное весь мир. Мы были очень выездные: все фестивали, дни советского кино и, должна вам сказать, что у Лены есть еще одна сторона, о которой никто не знает. Все думают, что она трепетная и нежная. Вы знаете, какая она азартная? Ты не помнишь, как мы ходили по дискотекам, как мы плясали до утра? Ты не помнишь, как мы красное вино выпивали в Колизее? Лена!», — изумилась Проклова.

Она рассказала, как на светском мероприятии в Италии, где из встречал даже посол, им стало скучно. «Вроде даже Никита Михалков предложил нам пойти потанцевать. Ты пошла с нами, хотя делала вид, что не очень хочет. Отплясывала потом замечательно. Нас повела танцевать Софи Лорен. Сама Софи Лорен сидела выпивала. Кончилось все тем, что мы взяли там еще бутылку вина и пошли в Колизей», — поведала актриса. Она призналась, что было ранее лето и кошки не переставая мяукали, а они им подпевали.