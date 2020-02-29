73-летняя Елена Соловей прослезилась, увидев подросшего правнука и внучек

Актриса недавно впервые за 30 лет приехала в Россию из Америки. Она давно не видела своих близких, поэтому Андрей Малахов приготовил для нее сюрприз.

Елена Соловей — звезда советского кино. Она покинула родину на пике карьеры в начале 90-х годов. Тогда артистка обосновалась с семьей в США. Лишь ее мама осталась в Москве, но вскоре она скончалась. В 2019 году актриса пережила смерть любимого мужа Юрия Пугача. После этого лишь недавно женщина появилась на публике. Она приехала в Россию спустя 30 лет и стала героиней передачи «Привет, Андрей!».

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73-летняя Соловей вспомнила, как тяжело ей было, когда умерла мама. Она рассказала, как в последние годы во время прогулок с мужем все время думала о своем детстве. У нее есть взрослые дети, которые подарили ей внуков. Сын Павел, по ее словам, занимается микробиологией. У него есть наследник Иван. А вот дочь Ирина проживает в Германии со своими детьми. Она записала видеопослание для мамы, которое Малахов показал в студии.

«У меня трое детей. Старшая Софья, ей 29 лет. Внуку моему три года. Зовут его Леопольд. Еще одна дочь Аграфена — ей 17 лет. Замечательно играет на пианино, также она чемпион Германии по кунфу. Еще сынок Федюня, ему семь лет. Очень хорошо рисует и знает все про пауков», — поделилась девушка.

Как оказалось, внучки смотрели фильмы со знаменитой бабушкой и восхищаются ее красотой, а вот внук даже не подозревал, что его родственница знаменита. На кадрах был запечатлен правнук артистки. Когда Соловей его увидела, то прослезилась. Она отметила, что гордится дочкой, которая является доктором наук и профессором.