«Были две осечки»: новый «холостяк» Антон Криворотов отказался от романов с пациентками

Ставший героем седьмого сезона шоу «Холостяк» Антон Криворотов принципиально не заводит романов с пациентками. Об этом сам стоматолог рассказал Юлии Морозовой в одноименной передаче на «Радио Энерджи».

Активно работающий с различными звездами врач признался, что он имеет определенные табу в вопросах личной жизни. Так, например, он вряд ли выберет себе в спутницы жизни женщину, у которой уже есть ребенок. Не будет заводить роман Криворотов с коллегой по работе или пациенткой.

Стоматолог подметил, что в его жизни были две, так называемые, «осечки», после которых он решил, что повторять подобное больше не хочет.

«Я не могу назвать это печальным опытом. Он не был прямо плохим, просто были две «осечки», наглядно доказывающие, что я прав. Для того чтобы ты был в спокойном состоянии ума на работе, такие вещи лучше исключить. Для меня труда это не составляет», — рассказал Антон.

Напомним, первая серия, в которой можно будет увидеть Антона Криворотова, выйдет на телеканале ТНТ уже в грядущее воскресенье, 1 марта. За сердце врача поборются 25 девушек.