«Агате уже не помочь»: Миро высмеяла посвященные Прилучному стихи Муцениеце

Скандальная блогер Лена Миро высмеяла посвященные Павлу Прилучному стихи Агаты Муцениеце. В конце февраля супруги-актеры внезапно объявили о разводе после 8 лет брака: знаменитости признались, что решение о расставании было обоюдным. Позже Муцениеце заявила, что муж не ценил ее и регулярно критиковал.

В пятницу же, 28 февраля, Муцениеце опубликовала в личном микроблоге стихотворение, посвященное Павлу. В нем она попросила у возлюбленного прощения и попросила вернуться в семью. Именно на этот текст и обратила внимание Миро. Блогер призналась, что шокирована отчаянной попыткой актрисы вернуть Прилучного. Лена не сомневается в том, что артист театра и кино избивал свою благоверную и в то, что изменял ей. Оттого мольбы Агаты не бросать ее удивительны вдвойне, выразила свои мысли блогер.

«Несмотря на то, что Прилучный мне откровенно неприятен, Агату мне совершенно не жалко. Муцениеце уже не помочь. Она выбирала, выбирает и, думаю, будет выбирать участь слишком терпеливой женщины», — заявила Миро.

Лена призвала актрису одуматься и довести до конца дело о разводе с супругом. В ином же случае она останется несчастной.