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«Это то, что дает мне силы»: Гарик Харламов признался, почему троллит Гузееву и Малышеву

Юморист рассказал о своем отношении к передачам «Давай поженимся» и «Жить здорово».

«Это то, что дает мне силы»: Гарик Харламов признался, почему троллит Гузееву и Малышеву
Гарик Харламов. Фото: globallookpress.com

В гостях у программы «Вечерний Ургант» в свой день рождения побывал юморист, резидент Comedy Club Гарик Харламов. На зрителей обрушился настоящий шквал искрометных и неожиданных шуточек в двойном объеме.

Беседа двух звезд коснулась коллег Урганта по Первому каналу – телеведущих Ларисы Гузеевой и Елены Малышевой. В частности, журналист спросил у Харламова, почему тот отдает столько сил в своем Инстаграме, «чтобы распространять людям информацию о программе «Давай поженимся». На что Гарик признался:

«Это моя любимая передача вообще, Вань. Прости меня. Я обожаю эту передачу. Причем бразды правления сейчас перешли от госпожи Гузеевой моей любимой, — она прекрасна, — от «Давай поженимся» к «Жить здорово». Это то, что дает мне силы каждый день», — объяснил свое пристальное внимание к двум программам Харламов.

Действительно, в последнее время Харламов чаще публикует эпизоды из программы Елены Малышевой. Периодически шутник устраивает троллинг голливудским звездам, таким, например, как Шварценеггер, Сталлоне, Леди Гага.

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"Вечерний Ургант"Гарик Харламовгарик харламов камедиЕлена МалышеваИван УргантЛариса Гузеева
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