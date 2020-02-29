«Совсем отфотошопили»: Алла Пугачева ужаснула новым фото без макияжа

Алла Пугачева на днях воссоединилась с детьми Лизой и Гарри. Несколько недель малыши провели на горнолыжном курорте в Италии со своим папой Максимом Галкиным. Они научились кататься на лыжах и освоили несколько трасс и трамплинов. Примадонна от поездки отказалась. Как известно, она не любит летать на самолетах. Когда наследники приехали домой, то артистка заключила их в объятия.

На снимке, который поделился Галкин, Алла Борисовна предстала без макияжа и шиньона в домашней футболке свободного кроя и джинсах. Она обнимала детей и улыбалась. Поклонники были очарованы семейной идиллией. А вот фото, которое опубликовала сама Примадонна, вызвало много вопросов у пользователей Сети. На этот раз она также позировал без укладки и грима в платье с черными вставками. Фанатов смутило лицо артистки, которые было без единой морщинки, но с кругами под глазами.

Одни решили, что снимок был неудачно отфотошоплен, а другие, что кадр сам по себе неудачный из-за ракурса. «Неудачная фотография… ракурс», «Что с вашим лицом?», «Как будто бабушка с правнучкой», «Зачем себя так уродовать», «Все могу понять, великая женщина, не из бедных, но почему фотки такого отстойного качества?», «Аллу совсем отфотошопили… где спрашиваю оригинал?», «Не нужно такие фото выкладывать. Страшно», — прокомментировали пост злопыхатели.

Преданные фанаты заступились за Пугачеву. Они отметили, что она прекрасно выглядит в 70 лет. Многие также заявили, что на снимке главное, что певица счастлива, обнимая свою подросшую дочь.