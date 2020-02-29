«Что с ним?»: поклонников напугал внешний вид 57-летнего Лепса

К исполнителю на огонек в новый дом заглянул композитор Игорь Крутой.

57-летний Григорий Лепс напугал своих поклонников болезненным внешним видом. На днях достроивший новый особняк артист позвал к себе в гости Игоря Крутого. Композитор провел по трехэтажному дому краткую экскурсию и показал, как живет автор хита «Рюмка водки на столе».

Гость наглядно продемонстрировал шикарное внутреннее убранство апартаментов: так, Крутой показал большую студию с множеством дорогой аппаратуры. Именно здесь рождаются знаменитые песни Григория. Помимо прочего, в новом доме Лепса есть большая комната, в которой бережно хранится барабанная установка. Рядом с ней хозяин предусмотрительно поставил несколько комфортабельных диванчиков, чтобы входящим было удобно слушать репетиции.

Есть в помещении и специальный зал для занятий балетом. Пол и стены отделаны в стильном сером цвете. К одной из несущих конструкций надежно крепится станок, на котором танцовщицы нередко демонстрируют свою растяжку.

Примечательно, что подписчики Крутого предпочли обратить внимание не на интерьер, а на внешний вид Лепса. Людей немало смутило, что 57-летний певец выглядит помятым и очень уставшим. В комментариях поклонники стали выдвигать версии: некоторые предположили, что народный любимец серьезно болеет. Другие намекнули, что Лепс злоупотребляет алкоголем. «Что с ним?», «Григорий синеет и синеет», «Какой-то он пожеванный», «Лепс опять синий?», — спрашивают они.

Крутой поспешил вступиться за друга. Он заявил, что каждый видит только то, что желает видеть.