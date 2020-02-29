Отверженный Роман Полански получил премию «Сезар»

Накануне в Париже состоялась церемония награждения французского «Золотого глобуса» — кинопремии «Сезар». И лучшим режиссером на ней был признан оскандалившийся Роман Полански – за фильм «Офицер и шпион», сообщает Variety.

Несколькими неделями ранее из-за него подала в отставку вся дирекция конкурса — активисты феминистских организаций требовали исключить эту киноперсону из мероприятия.

Дело в том, что польско-французский режиссер был обвинен в сексуальных домогательствах, одной из его возможных жертв едва исполнилось 13 лет. После объявления Полански победителем в номинации «Лучший режиссер» сразу несколько актрис выразили знак протеста против такого решения, покинув церемонию.

Кроме главной награды, Полански и писателю Роберту Харрису была вручена премия за лучшую адаптацию сценария. Также «Офицер и шпион» оказался первым в категории «Дизайн костюмов».

Кстати, ни сам режиссер, ни члены его команды на премии не присутствовали – дабы, как он выразился, избежать «линчевания».