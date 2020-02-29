«Чья бы корова мычала»: Айза жестко ответила Гордон на обвинения в употреблении наркотиков

Блогер и бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина жестко ответила на обвинения адвоката Алены Водонаевой Кати Гордон. Напомним, скандал с участием светских дам якобы начался с поста Айзы: она, по словам юриста, имела неосторожность заявить, что Гордон не обладает профильным юридическим образованием. Катя решила не церемониться с недоброжелательницей и заявила, что бывшая Долматова якобы злоупотребляет запрещенными веществами, к тому же делает это при ребенке.

Стерпеть подобной выходки Айза не смогла. В stories блогер предложила Гордон сдать тест на примеси в крови вместе. Припомнила Анохина Кате и совместные вечерние посиделки у нее дома: по словам блогера, Гордон много жаловалась на жизнь, а также просила подругу «сделать ее знаменитой». По словам Айзы, Гордон очень страдает без мужского внимания, чем регулярно делится со своими подругами.

«Выгнала я тебя из жизни за твою гнилую сущность! Чья бы корова мычала. И прости, что я отвергла тебя, когда ты лезла ко мне целоваться. И прошу тебя, прекрати слать свои голые фотки моим друзьям-рэперам, они женаты», — высказалась Айза.