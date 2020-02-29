Дэниэл Рэдклифф не готов вернуться к роли Гарри Поттера

Хотя актер Дэниэл Рэдклифф уже давно отошел от роли волшебника со шрамом в виде молнии на лбу, фанаты все еще хотят увидеть его в роли Гарри Поттера. Издание Variety задало звезде несколько вопросов, в том числе и о возможности возвращения к старой и полюбившейся зрителям роли, хотя бы в «Фантастических тварей». Но, к сожалению для поклонников мира магии, Дэниэл не пока не готов к подобному шагу.

Как рассказал Рэдклифф, он не думает, что когда-нибудь вновь станет Гарри Поттером. Актер считает, что фильмы франшизы «Фантастические твари» хорошо развиваются сами по себе и он будет только счастлив, если все так и останется в будущем. Также он отметил, что ему бы крайне не хотелось вновь подписать контракт на несколько лет съемок в какой-либо франшизе. Более того, действие в «Тварях» проходит задолго до рождения Гарри Поттера.