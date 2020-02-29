«Все по мне скучали»: Эмин запечатлел трогательную встречу с младшей дочкой Афиной

Эмин Агаларов является не только певцом, но и известным бизнесменом, а также организатором фестиваля «Жара». Несколько лет назад он расстался со своей супругой Алиевой Лейлой. Несмотря на развод, экс-возлюбленные остались друзьями. У них есть совместные дети: 11-летние близнецы Али и Микаил, а еще дочь Амина. Артист вскоре нашел счастье с новой избранницей Аленой Гавриловой. Чуть больше назад в канун Нового года девушка подарила певцу еще одну дочку Афину.

Агаларов много работает. Ему приходится часто покидать дом, но накануне он воссоединился с семьей после очередных рабочих будней. Артист поделился трогательным кадром, на котором обнимается с младшей наследницей. На лице мужчины сразу появилась улыбка.

«Все по мне скучали», — отметил Эмин.

Он успел поиграть в теннис и потом все свободное время посвятил дочке. Малышка растет не по дням, а по часам. Она играет в развивающие игры и уже бегает по дому. Поклонники восхитились нежным кадром и отметили, что малышка заметно подросла. «Замечательная фотография. Столько нежности», «Лапочка, скучашка маленькая. Солнышко обняла папулечку!», «Эмин какое милое фото папа и дочь», «Эмин, ты самый лучший папа на свете, самый нежный, самый замечательный», Какая светленькая, вся в маму«, — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что в марте у Агаларова плотный график. он отправится в тур по городам России, а также состоится фестиваль «Жара» в Сочи. Иногда артист берет детей с собой в поездки. Не исключено, что на побережье Черного моря он привезет и свою семью.