«Деньги в левом чулке, могу погладить их»: Малинин поблагодарил жену за надежность

61-летний певец и композитор Александр Малинин поблагодарил супругу за надежность. Знаменитые муж и жена негласно считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса: в браке они состоят более 30 лет и в середине февраля отметили годовщину со дня свадьбы.

Сам Малинин неоднократно признавался, главное в отношениях всего три вещи– чувства, интимная близость и терпение. Важно, чтобы человеку, с которым ты живешь, можно было доверять. На протяжении всех лет Александр старается радовать супругу: дарит ей большие букеты роз и варит кофе. В свою очередь Эмма, несмотря на возраст, старается поддерживать себя в превосходной физической форме. Супруга артиста регулярно посещает спортзал и консультируется с квалифицированными специалистами.

«Светской хронике» Малинин рассказал, что у них с женой царит полная идиллия: пара практически не ругается. Композитор поспешил поблагодарить самого близкого человека за все эти годы надежности и стабильности.

«Спасибо, что я никогда не задавал тебе вопрос: где мои деньги? Потому что я знал, что они в надежном месте — они лежат в твоем левом чулке. И я всегда могу погладить их», — трогательно признался в чувствах он.