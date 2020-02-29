«Даже не заметила»: Буланова рассказала о драке на своем выступлении

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на концерте в Рязани. Напомним, накануне в областной столице прошло мероприятие с участием звезд 80-х и 90-х. В нем приняли участие Вадим Казаченко, Наталья Гулькина, Кай Метов и другие. Потасовка же началась во время выступления Булановой в первых рядах: одна из поклонниц артистки вцепилась другой в волосы и начала ее трясти. Сначала в конфликте участвовали всего две гостьи, позже рукоприкладство разрослось, и фигурантками дела стали еще несколько местных жительниц.

Предотвратить массовое побоище удалось прибежавшим на место сотрудникам полиции. Дебоширок разняли общими усилиями. К счастью остальных, драка не помешала Булановой продолжить исполнение песни. Сейчас силовые органы проводят проверку случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Телеканалу «Звезда» Татьяна рассказала, что о ссоре поклонников сама узнала из новостей на следующее утро. Буланова предположила, что вряд ли на мероприятии происходило что-то страшное.

«Что-то произошло у зрителей, кого-то успокаивали, как мне показалось, драки не было особой. Я даже не заметила и продолжила выступление», — сказала она.