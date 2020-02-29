«Много не топи»: адвокат Водонаевой публично разругалась с Айзой Анохиной

Адвокат Алены Водонаевой Катя Гордон публично разругалась с блогером и бывшей супругой рэпера Гуфа Айзой Анохиной. О назревающем конфликте юрист рассказала на личной странице в Instagram. Гордон подметила, что Анохина, по ее мнению, распространяет про нее недостоверную информацию об отсутствии реального юридического образования. Причиной поведения блогера Катя назвала благодарность за квалифицированную помощь одному из адвокатов.

Церемониться с экс-супругой Гуфа Гордон не стала. Она обвинила Айзу в употреблении запрещенных веществ и предложила доказать свою правоту с помощью фактов и доказательств.

«Сегодня она, отрабатывая бесплатную юридическую помощь, написала, что у меня нет юридического образования. Айза, я принесу диплом, а ты сдай при мне анализ на запрещенные вещества. Ты там много не топи, давай по делу: я диплом, а ты — тест. Я ж юрист, не просто бывшая рэпера», — подметила Катя.

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Что именно сказала Айза ранее, установить достоверно не удастся: сразу после ответа Гордон пост был удален. Комментаторы же поспешили выбрать, кого именно они поддерживают в этом противостоянии. Некоторые заявили, что истинной причиной недопонимания стала именно Водонаева: сейчас Гордон официально защищает интересы Алены, а Анохина когда-то тесно дружила с экс-участницей «Дома-2». Другие подметили, что Айза ведет себя несдержанно. Третьи призвали Гордон не участвовать в скандалах.

Сама Айза чуть позже поспешила извиниться за несдержанность. Она заявила, что жалеет о своей вспыльчивости.

«Ненавижу скандалы, драму и этот базарный стыд. Постараюсь забыть», — резюмировала она.