«Лучшая»: Маликов «пообещал» жениться на поклоннице из Петербурга

50-летний Дмитрий Маликов пообещал жениться на поклоннице из Санкт-Петербурга. На днях артист приезжал в культурную столицу, чтобы дать концерт на сцене БКЗ «Октябрьский». Внимание к себе во время исполнения очередной песни привлекла некая девушка, которая особенно ярко зажигала под песню Дмитрия «Кто тебе сказал?». Поклонница так страстно отдавалась танцу, что видео с ней было замечено лично Маликовым. Несколько кадров исполнитель опубликовал в Twitter.

«Вчера в Питере. Она была лучшая! Женюсь!», — сопроводил ролик доброй иронией Маликов.

Вчера в Питере. Она была лучшая! Женюсь ! pic.twitter.com/xE5jdRPhak — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) February 28, 2020

В комментариях петербуржцы стали в шуточной форме поздравлять артиста с обретением новой любви. Некоторые подметили, что героиня ролика даже и не подозревает о свалившемся на ее голову счастье. «Ваша жена одобрила? А дети знают?», — посмеялись другие. «А так можно было что ли?», — вопрошают третьи.

На самом деле, Дмитрий Маликов давно счастливо женат на уроженке Тулы Елене Изаксон. Пара воспитывает троих детей – двух дочерей и сына Марка. Дмитрий всегда с восторгом рассказывает об успехах своих отпрысков: так, недавно, певец похвастался тем, что отдал-таки маленького наследника на балет.