«Нельзя сравнивать страсти с профессией»: Гвердцители объяснила, почему предпочитает карьеру браку

Тамара Гвердцители объяснила, почему предпочитает карьеру браку. За 58 лет жизни певица была замужем трижды, но сформировать полноценную семью у нее и избранников так и не получилось. На сегодняшний день своим главным мужчиной Гвердцители считает сына – артистка признается, что очень им гордится и старается помочь по возможности.

Отвечая же на вопрос, почему ей так и не удалось сохранить официальные отношения, Тамара подмечает – она всегда выбирала карьеру, что немало задевало ее избранников. В свободное от концертов время Гвердцители предпочитает приезжать на репетиции. Мужчины же очень часто хотят видеть супругу дома.

В беседе с порталом wday Гвердцители подчеркнула: нельзя противопоставлять страсть профессии. Мало кому по-настоящему удалось реализовать себя и в карьере, и в личной жизни – таких гениальных женщин Тамара может пересчитать по пальцам одной руки.

«У большинства великих артисток это не вышло. Это мой ответ навсегда — он не изменится, независимо ни от чего. Это моя жизненная позиция. Нельзя сравнивать страсти с профессией», — сказала она.

Героиня призналась: ее мужчины никогда не пытались закрыть ее от гастролей и народа, хотя внутренняя ревность к делу всей ее жизни у них все же была. Тамара подчеркнула, что все ее мужья были умными людьми и прекрасно понимали, с кем имеют дело, поэтому внутренне мирились с творческими проявлениями.