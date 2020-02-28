«Горжусь»: Тамара Гвердцители рассказала о занятиях взрослого сына

Народная артистка Грузинской ССР Тамара Гвердцители рассказала о занятиях взрослого сына. Композитор достаточно редко откровенно рассказывает о личной жизни, предпочитая в разговоре с журналистами освещать рабочие моменты. Однако на днях артистка сделала исключение. Гвердцители призналась, что очень гордится своим сыном.

Сейчас молодому человеку 34 года. Большую часть своего времени мужчина посвящает учебе: некоторое время назад он переехал из Москвы в США, а оттуда в Англию. Тамара подметила, что сын активно интересуется историей. Сейчас наследник пишет докторскую диссертацию о событиях XX века.

«Родители, конечно, гордятся, когда дети хорошие. И я своим сыном горжусь. Он только завершает учебу. У него два года была стипендия, а потом я стала помогать, потому что по-другому за границей учиться невозможно», — рассказала она wday.

Артистка призналась, что из-за высокой занятости видит сына достаточно редко. Когда же им удается встретиться, члены семьи коллективно едут на историческую родину – в Грузию. Несмотря на достигнутую зрелость, сын Гвердцители жениться не торопится. Певица отмечает – пока что личная жизнь отпрыска ее не беспокоит, ведь он сам должен прийти к пониманию того, когда именно будет необходимо связать себя узами брака. Сейчас Тамара старается помочь сыну по возможности, поскольку учеба за рубежом отнимает слишком много сил.

«Он только завершает учебу. У него два года была стипендия, а потом я стала помогать, потому что по-другому за границей учиться невозможно», — резюмировала она.