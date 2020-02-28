«Готова к большой семье»: Вера Брежнева намекнула на третью беременность

У Веры Брежневой двое детей — старшей Соне вот-вот исполнится 19, младшей Саре уже 10 лет. Сама певица воспитывалась в многодетной семье — у 38-летней звезды четыре сестры, и она среди них — вторая по старшинству.

В своем интервью порталу 7Дней.ru исполнительница на вопрос о том, хочет ли еще детей, начала размышлять:

«Вы знаете, я считаю, что все решается на небесах. Мы можем чего-то хотеть, но все равно получается так, как получается», — и продолжила. — Считаю, что большая семья — это круто. Поэтому я готова к большой семье с большим количеством детей».

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Кстати, старшая из дочерей Брежневой учится за рубежом. Девушка уже два года проживает в Америке и поступила в гуманитарный колледж, обучение в котором обходится звездной маме в 21 тысячу долларов в год.